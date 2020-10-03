المالية النيابية: الحكومة خرقت القانون بصرفها اموال طائلة من الاقتراض خارج الاطر القانونية

2020/10/03 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن سعي الحكومة لتامين رواتب الموظفين بشتى الطرق لحماية نفسها من المساءلة القانونية، مبينة ان الحكومة خرقت القانون بصرفها اموال طائلة من الاقتراض خارج الاطر القانونية.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “هناك عجز بنسبة 20% لتامين رواتب شهر ايلول على الرغم من اطلاق رواتب المتقاعدين”.

واضاف ان “الحكومة تعمل على تامين العجز بشتى الطراق من بينها الاقتراض وعدم فتح الباب عن اموال الاقتراض السابقة خوفا من المساءلة القانونية”، مشيرا الى ان “الكاظمي ووزير المالية صرفا اموال خارج الاطر الدستورية والقانونية “.

واوضح “من بين تلك الاموال اطلاق مبالغ الموازنة الاستثمارية لإقليم كردستان رغم عدم تسليمها واردات النفط في وقت لم تتسلم المحافظات الجنوبية حتى مبالغ الموازنة التشغيلية”.انتهى25و

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