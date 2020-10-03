2020/10/03 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا حكوميا شرق أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى في هجوم بسيارة مفخخة شرقي أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).