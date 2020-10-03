تعرف على جدول أهم مباريات الليلة

2020/10/03 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب كرة القدم العالمية، من أبرزها لقاء النصر وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، وموقعة ليدز ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، في مختلف ملاعب العالم، حسب توقيت مكة المكرمة:

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودي # برسيبوليس الإيراني – الساعة 18:00

الدوري الإنجليزي

تشيلسي # كريستال بالاس – الساعة 14:30

إيفرتون # برايتون – الساعة 17:00

ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # فياريال – الساعة 17:00

فالنسيا # ريال بيتيس – الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

أودينيزي # روما – الساعة 21:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # فرايبورغ – الساعة 16:30

شتوتغارت # باير ليفركوزن – الساعة 16:30

لايبزيغ # شالكه – الساعة 19:30

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