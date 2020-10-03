العراق يسجل 3672 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/03 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت، عن الموقف اليومي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 3672 اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 3861 حالة شفاء، كما توفي 49 مصابا..



ووفق الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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