العشائر العربية: رحيل مام جلال خسارة كبيرة للعراق والشرق الاوسط

2020/10/03 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت العشائر العربية، فقيد الامة الرئيس مام جلال، مؤكدة ان رحيله تمثل خسارة كبيرة للعراق وكوردستان والشرق الاوسط.

فيما يلي نص البيان:

تستذكر العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها " الكوردستانية " الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الرئيس العراقي الأسبق ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني واحد رجال السلام المرحوم مام جلال الطالباني وبهذه المناسبة الحزينة على قلوبنا نستذكر المواقف التاريخية للرئيس الراحل مام جلال تجاه العشائر العربية في اقليم كوردستان والمحافظات الغربية منذ عام 2003 فأن الرئيس الراحل مام جلال كان احد الشخصيات التي دعمت التعايش السلمي بين الاديان والقوميات والمذاهب والمكونات في العراق وكوردستان والوطن العربي دون النظر الى الخلفية السياسية والدينية والإجتماعية والعقائدية فان الرئيس الراحل كان احد الابطال المناضلين الذين وقفوا وحاربوا الانظمة الدكتاتورية الذي ارتكبت ابشع الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي والشعب الكوردستاني، فأننا اليوم كعشائر عربية نشارك اخوتنا في كوردستان بشكل عام وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل خاص في هذه الذكرى الحزينة على قلوبنا، أن وفاة الرئيس الراحل مام جلال تمثل خسارة كبيرة للعراق وكوردستان والشرق الأوسط.

الشيخ مزاحم الحويت

المتحدث بأسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها الكوردستانية

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