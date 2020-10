2020/10/03 | 14:57 - المصدر: يس عراق

يس عراق: بغداد

كشفت الجمارك الإيرانية اليوم السبت عن قيمة المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من العام “الإيراني” الجاري للوجهات الرئيسة في العالم بينها العراق.

وقال مساعد الشؤون الفنية في الجمارك الإيرانية مهرداد جمال أرونقي إن “قيمة المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من العام الإيراني الجاري بلغت نحو 2 مليار و 570 مليون دولار، لتسجل ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019”.

وأشار أرونقي إلى أن “الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت تصدير 3 ملايين و 706 ألاف طن من المنتجات الزراعية إلى الخارج”، موضحا أن “هذا الحجم سجل زيادة بنسبة 24.4 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث كان مليونين و 979 ألف طن”.

وأضاف، إن “أهم المنتجات الزراعية المصدرة الى الخارج في النصف الأول من العام الجاري، شملت الفستق والطماطم والبطيخ ومعجون الطماطم والفستق المقشر والتفاح والبطاطس والخوخ”.

وبين أن “تصدير الفستق خلال هذه الفترة بلغ نحو 47 ألف طن بقيمة 304 ملايين دولار، بزيادة 143 بالمئة من حيث الوزن و 101 من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق، كما أن صادرات الطماطم بلغت نحو 104 ألاف طن وبقيمة 88 مليون دولار بزيادة 108 في المائة بالوزن و 48 في المائة في القيمة”.

وأكد أرونقي أن “تصدير الفستق المقشر بزنة 7 الاف طن وبقيمة 81 مليون دولار، سجل زيادة بنسبة 91 بالمئة من حيث الوزن و 52 بالمئة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي”.

وتابع: “تصدير 166 ألف طن من التفاح بقيمة 61 مليون دولار بزيادة بنسبة 130 بالمئة في الوزن و 43 بالمئة في القيمة”، موضحا أن “تصدير البطاطس بزنة 270 ألف طن وبقيمة 52 مليون دولار، سجل زيادة ايضا بمقدار 130 بالمائة في الوزن و 9 بالمائة في القيمة”.

ولفت أرونقي إلى أن “العراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والصين كانت الوجهات الرئيسية لهذه المنتجات”، مبينا أن “المنتجات الزراعية تحتفظ بصادرات قياسية على الرغم من الحظر الاقتصادي وأزمة كورونا في البلدان ومشاكل التصدير”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الفستق والطماطم والبطاطس.. الكشف عن قيمة الصادرات الزراعية الإيرانية إلى دول الخارج بينها العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الفستق والطماطم والبطاطس.. الكشف عن قيمة الصادرات الزراعية الإيرانية إلى دول الخارج بينها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).