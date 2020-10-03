رابط الكتروني لتسهيل اجراءات المتقاعدين في مصرف الرشيد

2020/10/03 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خصص مصرف الرشيد، رابطا الكترونياً لتسهيل إجراءات المتقاعدين.

وذكر المصرف في بيان أن “المصرف قام بإرسال رسائل نصية للمتقاعدين تعلمهم بمكان مراكز استبدال البطاقات وعلى المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة الدخول على الرابط ادناه وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز وأقرب نقطة دالة لغرض تسهيل اجراءات استبدال البطاقات السابقه الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية”.

وبين المكتب الاعلامي للمصرف انه “بامكان كافة المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف”.

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