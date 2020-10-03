شكران مرتجى تهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي: الكره معبي قلوبكم

2020/10/03 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة السورية شكران مرتجى ، عن إستيائها من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين ينتقدون نجوم الفن ، ويقيدون حريتهم ويتحكمون فى حياتهم الشخصية ، بشكل مباح ، دون مراعاة لمشاعرهم.وإنتقدت شكران هؤلاء ، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام ، قائلة :” بتعزي حدا بقولوا منافق ، بتبارك لحدا بقولوا […]

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