حسين لوزير الخارجية الكندي: اتخذنا إجراءات صارمة لحماية البعثات

2020/10/03 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمينها والتصدي للهجمات التي تستهدف البعثات..

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، لبحث آليات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي أكد خلالها وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق…..بدوره أكد وزير الخارجية الكندي دعم بلاده للعراق حكومة وشعبا لمواجهة التحديات الصعبة، وبناء الاقتصاد والاستثمار، واستمرار التعاون في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وتحقيق الأمن وحفظ السيادة.

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