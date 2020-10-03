امرأة تقتل والدتها “خنقا” بعد مشادة كلامية

2020/10/03 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت امرأة أربعينية، على قتل والدتها التي تبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما “خنقا” في مدينة الناصرية….

واكدت قيادة شرطة محافظة ذي قار، ورود معلومات بوجود حادث قتل امرأة داخل منزلها بمنطقة الزعيلات في الناصرية… وبعد التحري توجهت أصابع الاتهام الى ابنة المجني عليها مشيرة الى ان المدعين بالحق الشخصي اتهموا شقيقتهم كونها تسكن مع المجني عليها وهي تعاني من اضطرابات نفسية ولم يطلبوا الشكوى ضدها….وأشارت القيادة الى ان المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وذكرت بإفادتها أن مشادة كلامية حدثت بينها وبين والدتها وكونها تعاني من اضطرابات نفسية قامت بخنقها بيديها حتى الموت دون شعور او السيطرة على نفسها.

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