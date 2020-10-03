الشيخ جمال الضاري يطالب رئيسي الجمهورية والقضاء الأعلى بفتح ملف المعتقل أحمد العلواني

2020/10/03 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، بفتح ملف النائب المعتقل أحمد العلواني….

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر، إن النائب أحمد العلواني اعتقل وعذب وصدر عليه حكما تحت ضغوط سياسية معروفة لدى الجميع داعيا رئيسي الجمهورية والقضاء الأعلى إلى فتح ملفه وإعادة النظر فيه وإطلاق سراحه معبرا عن أمله بأن لا يتم استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في العراق.

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