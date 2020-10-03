رسمياً.. القوة الجوية يتعاقد مع مدرب لياقة اسباني

2020/10/03 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن نادي القوة الجوية، تعاقده بشكل رسمي مع مدرب لياقة اسباني لفريق كرة الصقور.

وذكر النادي في بيان أن "نادي القوة الجوية تعاقد رسميا مع مدرب اللياقة البدنية ، الاسباني كارلوس غونزاليس هيرو لينضم مع الكادر التدريبي بقيادة المدرب ايوب اوديشو".تجدر الإشارة الى ان إدارة الصقور كانت قد تفاوضت مع المدرب غونزالو رودريغيز، قبل ان يغير الأخير بوصلته نحو الشرطة.





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