توضيح من مصرف الرشيد حول آلية استبدال بطاقات دفع رواتب المتقاعدين

2020/10/03 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر مصرف الرشيد، السبت، توضيحا حول آلية استبدال بطاقات دفع رواتب المتقاعدين، ممن تم استبدال بطاقاتهم ولم تصلهم رسائل نصية.



وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الاول 2020)، إنه "لغرض تسهيل اجراءات استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية، قام المصرف بارسال رسائل نصية للمتقاعدين تعلمهم بمكان مراكز استبدال البطاقات وعلى المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة الدخول على الرابط ادناه وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة، https://rash-cardsbranches.net".

واوضح البيان انه "بامكان كافة الساده المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف".

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