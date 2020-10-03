مدرب لياقة اسباني يعزز كادر الصقور التدريبي

2020/10/03 | 15:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تعاقده مع مدرب لياقة اسباني لتعزيز الكادر التدريبي لفريق الكرة بالنادي.

وذكر النادي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “نادي القوة الجوية تعاقد رسميا مع مدرب اللياقة البدنية ، الاسباني كارلوس غونزاليس هيرو لينضم مع الكادر التدريبي بقيادة المدرب ايوب اوديشو”.

ومن المقرر ان يبدأ المدرب عمله مباشرة من اليوم بعدما ابصم على عقده بشكل رسمي.

يذكر ان القوة الجوية جدد كادره التدريبي المساعد هذا الموسم .انتهى /25 ل

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