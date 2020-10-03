الدفاع المدني ينقذ نزلاء من من فندق وسط كربلاء (صور)

2020/10/03 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت فرق الدفاع المدني، السبت، إخماد حريق اندلع داخل فندق "جنة الأمير" الواقع في مركز مدينة كربلاء، والمكون من خمسة طوابق.

وذكر مصدر في المديرية في تصريح تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 تشرين الاول 2020)، أن "فرق انقاذ الدفاع المدني عملت على إخراج 30 نزيلا بأمان وسلام بالتزامن مع عمليات إخماد الحريق والسيطرة على النيران التي كادت أن تلتهم طوابق الفندق لولا تدخل فرق الدفاع المدني في الوقت المناسب، بالرغم من كثافة الزائرين وصعوبة المناورة في الوصول إلى موقع الحادث".

واضاف، أن "الفرق أنهت واجباتها من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

واوضح، أنه "وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الأدلة للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل بناية الفندق المذكور".

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