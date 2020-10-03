2020/10/03 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

196 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت سلطة الطيران المدني، السبت، إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وذكر مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في حديث لصحيفة "الصباح"، اليوم 3 تشرين الأول 2020، أن "تبليغ إيقاف الرحلات مابين البلدين، جاء بشكل مفاجئ من قبل سلطة الطيران المدني التركي التي أشارت بدورها الى أن سلطاتهم الصحية وبحسب الموقف الوبائي، أبلغتهم بتعليق الرحلات ما بين البلدين من اليوم السبت 3 تشرين الأول حتى اشعار آخر".

واوضح الديوان، أن سلطة الطيران المدني العراقي ستتعامل بـ "المثل" مع سلطة الطيران التركي وعدم منح النواقل التركية المدنية الدخول الى العراق، مشيرا إلى وجود استثناء من هذا القرار بما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من تركيا الى بغداد.

وشدد على استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تؤكد إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تؤكد إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).