وزارة العمل : شمول 40 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال شهرين

2020/10/03 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار ثقافي مع السفير الفلسطيني

بعيداً عن السياسة وصخبها، أجرت وكالة الأنباء العراقية (واع) حواراً ثقافياً مع السفير الفلسطيني في العراق الدكتور أحمد عقل والذي تحدث عن الفلكور والتقاليد وجمال الحياة الشامية.

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