نموذج لوزير فاسد وكذوب في حكومة فاسدة وكذوبة ..

2020/10/03 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / اياد السماوي…

في 4 سبتمر من الشهر الماضي , أعلن وزير الاتصالات أركان شبيب أنّه وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , تمّ إحالة عقد بوابات النفاذ الدولية إلى شركة نوكيا العالمية , وأنّه تمّ اختيارها من بين خمسة شركات عالمية قدّمت للمشروع ..



وبعد أن علمنا بهذا العقد المشبوه ..



قمنا بفضح أمر إحالة هذا العقد , وبيّنا أنّ العقد أحيل لشركة عراقية وليس لشركة نوكيا في مقالنا الموسوم ( لا بارك الله بحكومة تكذب على شعبها في 5 سبتمر ) , حيث بيّنا بالدليل القاطع أنّ العقد قد تمّ توقيعه مع شركة ( الأوسط ) العراقية التي يملكها العراقي نوار الجبوري الذي تربطه علاقات قديمة ووطيدة بوزير الاتصالات أركان شبيب ..



وبعد مقالنا هذا الذي فضحنا به هذه الأكذوبة , خرج وزير الاتصالات علينا في اليوم التالي أي في يوم 6 سبتمر معلنا لقاءه مع المدير الإقليمي لشركة نوكيا عبر دائرة تلفزيزنية مغلقة وظهرت صورة المدير الإقليمي على شاشة الوزير ..



وبعد التّحري عن هذا الشخص اتّضح أنّه مدير مبيعات نوكيا في العراق وهو مصري الجنسية ولديه تعاملات مع شركات عراقية لغرض بيع حلول شركة نوكيا الفنية ..

اليوم نضع أمام الرأي العام العراقي والهيئات واللجان الرقابية هذه الحقائق حول إحالة عقد بوابات النفاذ الدولية إلى شركة ( الأوسط ) العراقية التي يملكها العراقي نوار الجبوري صديق وزير الاتصالات أركان شبيب ..



حيث تبيّن أنّ شركة الأوسط قدّمت :

أولا / شهادة على أنّها ستقوم بتجهيز الأجهزة المطلوبة من شركة نوكيا , وهذا يعني أنّ العقد ليس مع شركة نوكيا , وإنّما مع شركة عراقية حصلت على تخويل وكالة من شركة نوكيا , وكان على الوزير إعلان ذلك منذ البدء بدلا من تضليل الرأي العام ..

ثانيا / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة ..

ثالثا / كتاب من الهيئة العامة للضرائب بعدم ممانعة الهيئة دخول هذه الشركة العراقية من الدخول بالمناقصة بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب المرّقم 11754 في 20 تموز 2020 ..

رابعا / هوية غرفة تجارة بغداد ..



خامسا / كتاب وزارة العدل جباية الشركات ..

وكان ممثل شركة الأوسط سيف عبد الرحمن حاضرا عندفتح العطاءات ويحمل تخويلا رقمه 645 من شركته ..



جناب الوزير الكذوب أعلن أكثر من مرّة أنّ شركات عالمية ولأول مرّة قدّمت بنفسها على هذه المناقصة , بينما الحقيقة أنّ كلّ الشركات التي تقدّمت هي شركات عراقية وجلبت تخويلا من شركات عالمية , وكان على الوزير إعلان ذلك للرأي العام العام العراقي وعدم تضليله ..



وهذه الشركات هي : أ / شركة الأوسط التي ذكرت تفاصيلها أعلاه ..



ب / شركة البيّنة لتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية التي قدّمت تخويلا من شركة هواوي وبيان تاسيسي وحسابات ختامية للأعوام 2018 – 2019 ..



ج / شركة سي آي تي جي التي قدّمت تخويلا من شركة سيسكو وكتب تخويل ومحاضر الشركة في لبنان ..



د / شركة الشرق الاوسط التقنية للاصالات المحدودة التي قدّمت تخويلا من من شركة جونبير وحسابات ختامية ..

الخطير في كلّ هذه القصة ليس موضوع فساد هذا العقد الذي أحاله الوزير لصديقه نوار الجبوري ..



فنحن في العراق ولله الحمد كلّ شيء عندنا فاسد ..



لكن الخطير جدا وهذا ما يجب أن يطلع عليه الرأي العام و الشعب العراقي , أنّ شركة نوكيا لا حلول فنيّة لها بموضوع بوابات النفاذ الدولي , وهي تتعامل مع شركة إسرائيلية أسمها ( تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز ) ..



وهنا الطامة الكبرى معلومات العراق بيد إسرائيل من خلال هذا العقد ..



هل أنت على علم واطلاع يا رئيس وزراء العراق بهذا الخرق الخطير لمعلومات الدولة العراقية من خلال شركة إسرائيلية ؟ وأين هو جهاز المخابرات الذي ترأسته للسنوات الستة الماضية ؟ في الختام ..هل سيقدم رئيس الوزراء الكاظمي على سحب يد هذا الوزير الذي الذي ظلل الحكومة والشعب العراقي ؟ أم أنّ هذا الوزير هو نموذج لوزير فاسد وكذوب في حكومة فاسدة وكذوبة ؟ ….

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