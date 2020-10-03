ينهي عقدين من النزاع.. التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

2020/10/03 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو اتفاق سلام تاريخي مع قادة حركات الكفاح المسلح، أنهى نحو عقدين من النزاع في السودان.

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