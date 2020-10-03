بالوثيقة.. نص رسالة الاتحاد الدولي بشأن تمديد عمل تطبيعية الكرة العراقية

2020/10/03 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مقربة من الهيأة التطبيعة لادارة الكرة العراقية اليوم السبت، عن نص رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم وترجمتها الحرفية، والخاصة بتمديد عمل الهيأة لمدة تسعة اشهر تمتد الى حزيران من العام المقبل.

وفيما يلي الترجمة الحرفية للرسالة:

قرار مكتب مجلس الفيفا

عزيزي السيد إياد بنيان محمد,

نحن نكتب لإبلاغكم بأن وضع الاتحاد العراقي لكرة القدم (فيما يلي: IFA)

وقد وجه انتباه مكتب مجلس الفيفا (فيما يلي: المكتب).





تم تذكير المكتب بأنه في 10 فبراير 2020 ووفقا للمادة 8 par ، 2 من النظام الأساسي للفيفا ، تم تعيين لجنة تطبيع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

في 3 أبريل 2020 ، تم الإعلان عن تشكيل لجنة تطبيع IFA وبدأت مهامها ، وهي: إدارة الشؤون اليومية لـ IFA ؛ لتحديد الأنظمة الأساسية المعمول بها لـ IFA ، وإذا لزم الأمر ، مراجعة النظام الأساسي IFA (واللوائح الأخرى عند الضرورة) لضمان امتثالها لقوانين ومتطلبات FIFA ؛ وتنظيم وإجراء الانتخابات للجنة تنفيذية جديدة لـ IFA لولاية مدتها أربع سنوات.





أحاط المكتب علما بالتقدم الذي أحرزته لجنة تطبيع IFA في عدة جوانب.





ومع ذلك ، أحاط المكتب علما أيضا أنه بسبب COVID-19 ، تأثر العديد من موظفي IFA ومندوبي الكونغرس بالوباء ، وبسبب الوضع الصحي في العراق والقرارات القانونية والحكومية ، اضطر IFA إلى تقليل ساعات عمله وقدرته.





بالإضافة إلى ذلك ، تم إبلاغ المكتب بأن إدارة FIFA قد أسندت مهمة إضافية إلى لجنة تطبيع IFA ، وهي صياغة النظام الأساسي والقانون الانتخابي للجمعيات الإقليمية لـ IFA بالإضافة إلى تنظيم وإجراء الانتخابات على المستوى الإقليمي.



وبناء على ذلك ، يفهم المكتب أن الموعد النهائي المحدد الذي يتعين بموجبه على لجنة تطبيع IFA الوفاء بولايتها والمهام المذكورة أعلاه (أي في موعد لا يتجاوز 3 أكتوبر 2020) لم يعد واقعيا.





*لذلك، قرر مكتب المجلس ، في 2 أكتوبر 2020، تمديد ولاية لجنة تطبيع IFA حتى 30 يونيو 2021.



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في هذه الفترة الزمنية المحددة ، تؤدي لجنة التطبيع جميع وظائفها وتؤدي جميع مهامها ، بما في ذلك عقد مؤتمر IFA انتخابي بحلول نهاية يونيو 2021.



وأخيرا ، يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحزم إلى لجنة تطبيع الاتحاد الدولي لكرة القدم إنجاز المهام التالية بحلول 3 يناير 2021 ، على أبعد تقدير: تسجيل قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم / القانون المحلي تمشيا مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وقانون الانتخابات الموافقة على النظام الأساسي للجمعيات الإقليمية للاتحاد الدولي لكرة القدم

في هذا الصدد ، يود الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونشكركم على الإحاطة علما بما ورد أعلاه.

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