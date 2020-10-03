العدل الأمريكية تصدر حكماً بالسجن 6 قرون لـ ’’متحرش بالأطفال’’

2020/10/03 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت وزارة العدل الأمريكية، السبت (3 تشرين الثاني 2020)، حكماً على متحرش بالأطفال، بالسجن لـ 600 عاما، بسبب إدانته باستغلال طفلين صغيرين جنسيا..

وأفادت صحيفة "ميرور"، بأن "ماثيو ميلر، البالغ من العمر 32 عاما،اتهم بتصوير طفلين دون سن الخامسة، بطريقة جنسية، واستخدامها كمحتوى إباحي، حسب ما أشار بيان من محكمة في ولاية ألاباما الأميركية".

وتابعت أن "وزارة العدل الأمريكية أصدرت الحكم على ميلر بالسجن 600 عاما، لأن المواد الإباحية التي صورها سلبت الأطفال من طفولتهم".

وأضاف أن "ميلر جعل الأطفال ينخرطون بسلوك إباحي مشين، بغرض تسجيل هذه الأفعال لإنتاج محتوى إباحي، واستمر في ذلك لخمسة أعوام، حيث وقعت الممارسات بين 2014 و2019".

وقال جوني شارب، الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان إن "الجرائم التي اعترف ميلر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة، وأفعاله سلبت هؤلاء الأطفال طفولتهم".

وأضاف شارب أن "الحكم الصادر على ميلر، وهو 7200 شهر في السجن، جاء ردا على جسامة الأفعال التي ارتكبها".

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