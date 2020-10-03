وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة على انجاح مراسم زيارة الاربعيـن

2020/10/03 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي،حرص الحكومة على إنجاح مراسم زيارة الاربعين والتي تتطلب انضباطا عاليا وتعاونا مثمرا من الجميع.وعقد الغانمي ، اجتماعا مشتركا هذا اليوم في محافظة كربلاء المقدسة لمناقشة سير خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأمنية والإدارية والإشراف عليها ميدانيا ، مشيدا بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها والوزارات والدوائر الخدمية، فضلا عن التعاون الكبير للمواطنين.واشار الغانمي الى وضع الخطط الكفيلة التي ستسهم بانسيابية حركة الزائرين وضمان عودتهم إلى ديارهم حال انتهاء الزيارة./انتهى5

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