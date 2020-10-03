القبض على عصابة لسرقة بطاريات العجلات في البصرة

2020/10/03 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت قوة أمنية مشتركة القبض على أربعة متهمين بينهم صاحب محل بيع البطاريات وضبطت (٤٤) بطارية مسروقة داخل المحل شرقي البصرة .وأوضح إعلام قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / بعد وردت معلومات بوجود عصابة متخصصة بسرقة بطاريات العجلات وبيعها على صاحب محل لبيع البطاريات متخذين من قضاء شط العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم.



تم تشكيل قوة مشتركة من قبل مركز شرطة شط العرب وشعبة الاستخبارات ومفرزة فوج طوارئ الشرطة التاسع ونصب كمين للعصابة اسفر عن القبض على ثلاثة متهمين ومتهم رابع صاحب محل بيع البطاريات وضبط داخل المحل (٤٤) بطارية مسروقة.



مشيرا الى انهم اعترفوا بارتكابهم جرائم السرقات وتمت إحالتهم للقضاء ./انتهى

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