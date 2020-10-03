الشعوب الديمقراطي: مام جلال عرف الكورد بالعالم

2020/10/03 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر حزب الشعوب الديمقراطي، فقيد الامة الرئيس مام جلال، مؤكدا دوره الكبير في تعريف الكورد بالعالم.

وقال عابد إيكه ممثل الشعوب الديمقراطي في اقليم كوردستان: ان مكانة مام جلال، كانت مهمة ليس فقط لحزب الشعوب الديمقراطي وانما لجميع الكورد اينما كانوا، للدور الكبير لفقيد الامة على صعيد الشرق الاوسط وخاصة بمجال تعريف شعب كوردستان بالعالم.

واضاف: ان جهود كبيرة كان يبذلها مام جلال لتوحيد الكورد في اجزاء كوردستان وخاصة في شمالها، وذلك من اجل حل جميع المشاكل.

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