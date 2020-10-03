في الذكرى الثالثة لرحيل مام جلال وموقفه الداعم للايزيديين

2020/10/03 | 15:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتتبع لشؤون وشجون ابناء المكونات غير المسلمة في المجتمع منذ بدايات حركة التحرر الكوردية في بدايات القرن المنصرم يكشف عن حقيقة دور الإيجابي والداعم والمواقف المشرفة منذ بدايات تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة المناضل الرمز الرئيس مام جلال، والتاريخ يشهد أن موقف الرئيس وتنظيمه ناصع ومشرق تجاه أبناء الديانة الايزيدية وقضاياهم حيث أن أختيار الشهيد (حسين باباشيخ) عضوا في اول هيئة قيادية للحزب (الاتحاد الوطني الكوردستاني) عام 1976 خير دليل على توجه الحزب إلى إعطاء الدور الكوادر الكفؤءة من جميع مكونات المجتمع الكوردستاني، وبهذا يعتبر الشهيد القيادي حسين باباشيخ اول شخصية ايزيدية في مركز قيادي لحزب كوردستاني منذ بدايات حركة التحرر الكوردستانية، وأستمر دعم الحزب لابناء الديانة الايزيدية وذلك بالاعتماد على أمكانيتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والاكاديمية وخلفيتهم الثقافية الفذة لذا وأثناء المفوضات بين قيادة الجبهة الكوردستانية وحكومة بغداد أوائل عام ١٩٩١ اختير (خدر بير سليمان) من قبل فخامة الرئيس مام جلال كشخصية ايزيدية وباحث اكاديمي في تاريخ الديانة الايزيدية ضمن الوفد الكوردي المفاوض من قبل الاحزاب الكوردية المنضوية تحت لواء الجبهة الكوردستانية في مفاوضاتها مع وفد حكومة بغداد (عام 1991) لم يكن مصادفة بل كان اختيارا موفقا وذلك لتوضيح الموقف الايزيدي من المسالة القومية حيث رفض ابناء الديانة الايزيدية (انذاك) الاتفاق بين الوفدين (وفد حكومة بغداد والوفد الكوردي) في القيام بعملية الاستفتاء في مناطق تواجد الايزيديين في العراق لتبيان قوميتهم نظرا لكون الايزيدية كورد اصلاء لا يحتاج الى عمليات الاستفتاء التي تولد الشكوك في جذور انتمائهم الاجتماعي والقومي، أمر أخر لا يقل أهمية من الخطوات المباركة أعلاه التي خطتها الحزب وقيادته الحكيمة تجاه الايزيديين كان تعين الاستاذ (نمر كجو هسام) كاْول قاضي ايزيدي في محاكم ادارة حكومة اقليم كوردستان وبقرار خاص من لدن اول رئيس حكومة اقليم كوردستان الدكتور فؤاد معصوم عام 1992 وفك عقدة منع الايزيديين لتولي مهام القضاة بحجة مسألة الوحدانية وأثارة الشكوك حول الشرك عند أتباع المعتقد الايزيدي والى الابد.

انجاز ومكسب اخر للاتحاد الوطني الكوردستاني وشخص المغفور له الرئيس مام جلال تجاه الايزيديين تعين كل من السادة (قاسم اوصمان رفو) و(احمد حجي دهار) قضاة في محاكم ودور العدل مؤسسات حكومة اقليم كوردستان ـ ادارة السليمانية عام 2003، اضف الى ذلك كان افتتاح اول مركز ثقافي واجتماعي خاص بالايزيديين باسم (مركز لالش الثقافي والاجتماعي) في دهوك عام 1993 وذلك بدعم مادي ومعنوي مباشر من لدن فخامة الرئيس مام جلال (حيث قدم 100000 مائة الف دينار - العملة السويسرية - انذاك) كي يتمكن الاخوة في اللجنة التحضيرية القيام بمهامهم وافتتاح مركز لالش بنجاح ودون معوقات، امر اخر في غاية الاهمية لابد الاشارة اليه في هذه المناسبة حيث كان الاعتراف الرسمي ولاول مرة بالديانة الايزيدية بدعم مباشر من لدن فخامة الرئيس مام جلال وحيث نص بنود وفقرات دستور العراق الدائم عام 2005 على ذكر المكون الايزدي كاحدى الديانات العريقة في العراق اضافة الى اختيار النائب الايزيدي ضمن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي عام 2005 في لجنة اعداد وكتابة دستور العراق الدائم، وكان موقف كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان الكوردستاني المؤيد لمطالب الجهات الايزيدية المختلفة وذات الصلة بشان الايزيدي في اعتبار عيد راس السنة الايزيدية عطلة رسمية في جميع دوائر ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان، ناهيك الى دور الاتحاد الوطني الكوردستاني حيث كان سباقا في منح مناصب سيادية وحكومية في اداراتها لشخصيات ايزيدية ناضلت في صفوفها (سنوات النضال المسلح) على سبيل المثال لا الحصر:

- اختيار عادل ناصر كمعاون محافظ دهوك عام 1992.

-اختيار اللواء حسين مرعان كمسؤول اول في قيادة قوات بيشمه ركه كوردستان قاطع بهدينان عام 1992.

-ترشيح اول برلماني ايزيدي (عيدو باباشيخ) ونيله عضوية البرلمان الكوردستاني للدورة الاولى في برلمان كوردستان 1992.

-منح وزارة فعلية في حكومة اقليم كوردستان (الكابينة الثالثة -1997) ـ وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان ـ ادارة السليمانية لشخصية ايزيدية عام 1997 ومن ثم تعين جميل خدر عبدال وزيرا لشؤون مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان ـ ادارة السليمانية عام 2002 وبعدها تعين محمود عيدو وزيرا لشؤون الايزيدية في الكابينة الخامسة لحكومة اقليم كوردستان عام 2006 .

ـ ترشيح السيدة (مريم حسن ابراهيم) كاْول امراءة ايزيدية تتولى عضوية برلمان كوردستان ـ كانت ضمن الكابينة الخضراء ـ كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عام 2005.

ـ تعين اول مستشار لشؤون الديانة الايازيدية لفخامة رئيس جمهورية العراق عام 2007.

ـ فتح مديريات عامة لاوقاف ايزيدية ضمن وزارة اوقاف والشؤون الدينية، واحدة في حكومة الاتحاد الوطني الكوردستاني ـ ادارة السليمانية عام 2005 وتعين خيري هسن شنكالي مديرا عاما والاخر تعين سفو قوال سليمان مديرا عاما لشؤون الايزيدية في ديوان الوقف للاديان المسيحية والايزيدية والمندائية في بغداد ثم شيروان معاوية لاحقا كمدير عام في الوقف الايزيدي في بغداد.

- تعين (امين باباشيخ) كاْول شخصية ايزيدية في مكتب علاقات الوطنية الاتحاد الوطني الكوردستاني في جمهورية المانيا الاتحادية ومنذ 2010.

-تعين مجموعة من شخصيات ايزيدية في مسؤوليات الفروع واللجان المحلية للحزب وكنواب واعضاء في فروع الحزب في عموم مناطق الايزيدية.

-تعين (سكفان مراد وهفال الشهيد حسين باباشيخ) في سكرتارية الامين العام لاتحاد الوطني الكوردستاني منذ عام 2004.

-قبول (27) طالب وطالبة ايزيدية في الجامعة الامريكية في السليمانية في سنوات 2010-2011-2012 على نفقة فخامة الرئيس مام جلال.

-كان الاتحاد الوطني الكوردستاني سباقا في فتح مجموعة من مراكز شبابية واتحادات فنية وجمعيات خيرية ومراكز ثقافية واجتماعية في عموم مناطق الايزيدية وايصال خدمات الانترنت الى مناطق المستقطعة في اقليم كوردستان في شنكال عام 2003.

المجد والخلود على أرواح جميع شهداء حركة التحرر الكوردية وعلى أرواح ضحايا الإبادة الايزيدية في فرمان ( 3 أب 2014 ) وعلى روح فقيد الامة ورمز نضالها الرئيس مام جلال.

مكتب شؤون الايزيدية

دهوك 2020/10/3

PUKmedia

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