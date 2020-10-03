تواصل الاعمال في مشروع ملعب الانبار الاولمبي

2020/10/03 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تواصل شركتا dka التركية والطريق الصحيح، العمل في ملعب الانبار الاولمبي بـ وتيرة متصاعدة .

وقال المشرف الفني على المشروع سلمان عيدان عبيد في بيان ان “الشركتين المنفذتان للمشروع انجزتا حتى الان 10.5%، فضلا عن الاستمرار باعمال تسليح الأسس للمقطع A2 وبوتيرة عالية جدا، واعمال النجارة بوضع القالب الخشبي للاسس للمقطع A2 وباستخدام قالب خشبي نوع، وصب الخرسانة المسلحة للاسس للمقطع A2 وبكمية 1206 م3، وأزالة القالب الخشبي بعد صب الاسس للمقطع A2”.

واضاف عبيد “تم اكمال اعمال تسليح الأسس للمقاطع (A1,A3,D1)، والاستمرار باعمال تسليح حديد الاعمدة للمقطع D2 بأستخدام قوالب حديدية وتسليح اسس وجدران المصاعد واعمال تسليح الحديد ونصب القالب الخشبي للجدار الساند B1 ، ومد السلك النحاسي (EARTH) للاجزاء المسلحة قبل الصب وحسب المخططات، وتنظيف الهيكل الحديدي وبعدد (7 مقاطع منجزة بشكل كامل) و مهيئة للطلاء بطبقة الأساس، واعمال معالجة وتهيئة الهيكل الحديدي المتضرر وتجهيزة لغرض التنظيف باستخدام الـ (SAND BLAS) “.

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