أحدهم يحمل الكريستال.. القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات في النجف

2020/10/03 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، السبت، عن إلقاء القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات أحدهم يحمل الكريستال في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم القاء القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات النارية بعد خروجهم من محافظات أخرى، باتجاه النجف ثم إلى كربلاء وبأسلوب يسيئ إلى زيارة الأربعينية ويتخلله بعض التصرفات غير المسؤولة وغير المتزنة".

وأضافت أنه "أثناء دخولهم المحافظة تم مراقبتهم ونصب كمين لهم وقد ألقي القبض عليهم وكان عددهم 25 شخصا وضبطت بحوزتهم 13 دراجة نارية عدد منها مخالف للضوابط وبدون مستمسكات كما ضبطت بحوزة أحدهم مادة الكريستال المخدرة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".





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