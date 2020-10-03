أعداد حالات الشفاء في العراق تتجاوز أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا

2020/10/03 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد حالات الشفاء في العراق أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي الصادر من وزارة الصحة العراقية.

وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة آلاف وثمانمئة وإحدى وستين حالة شفاء في عموم محافظات العراق، ليصل العدد الكلي الى أكثر من ثلاثمئة وثلاثة آلاف حالة شفاء.فيما سجلت الوزارة ثلاثة آلاف وستمئة واثنتين وسبعين إصابة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى أكثر من ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف إصابة.



في حين وصلت حالات الوفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى تسع وأربعين حالة.

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