جهاز مكافحة الإرهاب يقتل إرهابيين في ديالى بغطاء جوي من التحالف الدولي

2020/10/03 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

وأعلن الناطق العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، مقتل عنصرين من داعش الإرهابي وتدمير عشرين كهفاً بعضُها قد بُني تحت الأراضي الزراعية، في مناطق حوض العظيم بمُحافظة ديالى، مشيرا الى ان العملية جاءت في إطار عمليات مستمرة لملاحقة بقايا عصابات داعش وتجفيف منابع تموليها في المناطق الوعرة وغيرها من الأماكن.

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