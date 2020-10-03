توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة السودانية والمتمردين

2020/10/03 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوبا-(أ ف ب) -الخرطوم- الزمان وقعت الحكومة السودانية والمتمردون السبت اتفاق سلام تاريخيا يهدف إلى إنهاء عقود من الحرب قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص.ولعبت دولة الامارات دورا اساسيا في دعم الاتفاق وتسهيل توقيعه ووقّع ممثلون للحكومة الانتقالية والمتمردين إضافة إلى ضامني الاتفاق من تشاد وقطر ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، الاتفاق خلال احتفال […]

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