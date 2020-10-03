العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل شفاء اكثر من الاصابات

2020/10/03 | 15:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3672 اصابة جديدة و3861 حالة شفاء و49 وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ليصل مجموع الاصابات الى 375931، وحالات الشفاء الى 303665، والوفيات الى 9347 حالة.

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