محكمة تقضي بالسجن ’6 قرون’ على متهم باستغلال طفلين لـ’إنتاج محتوى إباحي’!

2020/10/03 | 15:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

حكمت محكمة على متحرش بالأطفال، بالسجن لـ600 عاما، بسبب إدانته باستغلال طفلين صغيرين جنسيا، في الولايات المتحدة.



واتهم ماثيو ميلر، البالغ من العمر 32 عاما، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" تابعه "ناس" (3 تشرين الأول 2020)، بتصوير طفلين دون سن الخامسة، بطريقة جنسية، واستخدامها كمحتوى إباحي، حسب ما أشار بيان من محكمة في ولاية ألاباما الأميركية.

ووفقا لوزارة العدل، فأنه تم الحكم على ميلر بالسجن 600 عاما، لأن المواد الإباحية التي صورها "سلبت الأطفال من طفولتهم".

وجاء في البيان أن ميلر جعل الأطفال ينخرطون بسلوك إباحي مشين، بغرض تسجيل هذه الأفعال لإنتاج محتوى إباحي، واستمر في ذلك لخمسة أعوام، حيث وقعت الممارسات بين 2014 و2019.

وقال جوني شارب، الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: "الجرائم التي اعترف ميلر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة، وأفعاله سلبت هؤلاء الأطفال طفولتهم".

وأضاف شارب أن الحكم الصادر على ميلر، وهو 7200 شهر في السجن، جاء ردا على جسامة الأفعال التي ارتكبها.

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