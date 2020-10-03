طيران أمريكي مكثف في سماء الانبار

2020/10/03 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر امني، السبت، بتحليق مكثف للطيران الامريكي فوق مدن الانبار.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت تحليق طيران كثيف للقوات الامريكية باتجاه المناطق الغربية”.

وأضاف، أن “الطيران الامريكي عاود مجددا التحليق في المناطق الغربية ومدن الانبار الاخرى بعد انقطاع دام لفترة وجيزة واختصرت تلك الطلعات فوق مبنى قاعدة عين الاسد الجوية”.

يشار الى ان المناطق الغربية للمحافظة شهدت انخفاضا كبيرا في الطلعات الجوية الامريكية منذ اكثر من اربعة اشهر.



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