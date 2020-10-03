بالوثيقة … الادعاء العام يطالب من البرلمان برفع الحصانة عن النائب الصجري

2020/10/03 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طالب رئيس الادعاء العام موفق محمود، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب علي الصجري لإساءته الى رئيس المجلس محمد الحلبوسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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