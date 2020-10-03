رسميا.. ادارة الصقور تتعاقد مع مدرب لياقة اسباني

2020/10/03 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلنت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن تعاقدها مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني كارلوس غونزاليس هيرو .

وذكر بيان مقتضب للنادي تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) اليوم السبت ان" ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع مدرب اللياقة البدنية ، الاسباني كارلوس غونزاليس هيرو لينضم الى الجهاز التدريبي للصقور بقيادة المدرب ايوب اوديشو" .

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