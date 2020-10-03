الكويت تسجل 5 وفيات و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/03 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 620 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 371 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 106 آلاف و 458 .

وأشار المتحدث إلى وجود 129 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 537 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 98 ألفا و435 .

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