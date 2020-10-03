العراق.. هيئة المنافذ تستعد لاستقبال زائري الأربعين

2020/10/03 | 15:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، اجتماعاً تنسيقياً في إطار استعدادها لاستقبال الزائرين الأجانب الوافدين للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين....

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