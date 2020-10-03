صور مرعبة.. فيضانات تلحق أضرارا بالمنازل والجسور جنوبي فرنسا

2020/10/03 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد تسعة أشخاص على الأقل، السبت، بعد أن انخفض متوسط هطول الأمطار لمدة عام تقريبًا في أقل من 12 ساعة في المنطقة الجبلية المحيطة بمدينة نيس في جنوب شرق فرنسا.

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