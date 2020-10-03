مستشار الأمن القومي يبحث مع رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي توثيق مرحلة الحرب على داعش

2020/10/03 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع رئيس أمناء شبكة الإعلامي العراقي، جعفر الونان توثيق مرحلة الحرب على داعش.وقال بيان لمكتب الاعرجي انه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، لتوثيق مرحلة الحرب مع داعش ولتذكير العراقيين بالانتصارات من خلال إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية.ووجّه الأعرجي حسب البيان بتشكيل لجنة من المستشارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، لإبداء المساعدة وإنجاح خطة شبكة الإعلام العراقي وتهيئة كل المستلزمات التي تسهم في إنجاح هذا المشروع وإظهار الوجه الحقيقي الناصع للبطولات التي سطرتها القوات المسلحة بكل صنوفها./انتهى7

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