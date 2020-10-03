مدرب اللياقة البدنية الإسباني يلتحق بالقوة الجوية

2020/10/03 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وصل مدرب اللياقة البدنية الإسباني كارلوس غونزاليس هيرو إلى العاصمة بغداد لينضم إلى الجهاز الفني لفريق القوة الجوية.وقال المنسق الإعلامي للنادي علاء محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ استقبلت إدارة النادي ظهر اليوم المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس وسينضم إلى الطاقم التدريبي بأشراف المدرب أيوب أوديشو وسيشارك في مران اليوم.وبين أن التعاقد مع مدرب لياقة بدنية جاء برغبة من الجهاز الفني والإدارة معا وتم اختيار المدرب غونزاليس لخبرته بعد أن اعتذر المدرب الإسباني غونزالو الذي انضم لفريق الشرطة برغم اتفاقه مع الجوية.وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها بالمدرب الإسباني ليكون حلقة مكملة للجهاز الفني الذي يقوده المدرب الكبير ايوب اوديشو ليكون موسم الفريق استثنائيا ومميزا.يشار إلى أن القوة الجوية سيخوض مباراته الأولى في الدوري امام الكهرباء./انتهى

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