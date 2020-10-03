مصرف الرشيد يوضح للمتقاعدين مواقع استبدال بطاقاتهم الذكيـة

2020/10/03 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد عن ارسال رسائل نصية الى المتقاعدين تعلمهم بمواقع مراكز استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية .ودعا المصرف ، المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة لاستخدام الرابط https://rash-cardsbranches.net ، وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة ، مؤكدا ان " بامكان كافة المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات التي اعلن عنها المصرف "./انتهى5

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