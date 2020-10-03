شرقا وغربا ..كيف وصلنا لهذا المستوى الخطير من التطرف ؟؟؟ - أحلام أكرم

2020/10/03 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم تسعى كل الحكومات العربية للسيطرة على الفضاء الديني بشكل أو بآخر ..



بعد تصاعد الإسلام السياسي الذي قفزت فيه داعش إلى المرتبه الأولى, في تمثيلها لأسوأ ما في الغلو الديني وممارساتها بإسم الدين والإيمان ..



شاهدها ملايين المسلمين والغربيين على القنوات الفضائية ..



ونظرا لما عُرف به المصريون من تدين.



وحيث أن مصر تبقى واجهة المنطقة العربية والإسلامية ..



وساهمت بدون عُمق لخطر هذا التطرف الذي مولته الوه ......





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