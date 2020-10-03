2020/10/03 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عبد_القادر_البصري ماتيسرَ من هلوسة …3أيكونُ..ما تصدعَ من الذاكرةِإشارةً لشيخوخةِ فكرةٍ ما ، وهي تنسى أن تنسجَ حكاياتها ، كنخلةٍ ترى موت فسائلها ،فسيلةً فسيلة ..تتلمسُ المخاوفَ التي تهصرُ اشتهاءاتنا ، فوق سرير الأرقِ المرير..أم نراها تمتدُ غباراً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماتيسر من هلوسة 3 - عبد القادر البصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عبد_القادر_البصري ماتيسرَ من هلوسة …3أيكونُ..ما تصدعَ من الذاكرةِإشارةً لشيخوخةِ فكرةٍ ما ، وهي تنسى أن تنسجَ حكاياتها ، كنخلةٍ ترى موت فسائلها ،فسيلةً فسيلة ..تتلمسُ المخاوفَ التي تهصرُ اشتهاءاتنا ، فوق سرير الأرقِ المرير..أم نراها تمتدُ غباراً.
في حنجرةِ التراتيل ،وصلواتِ الت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماتيسر من هلوسة 3 - عبد القادر البصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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