ماتيسر من هلوسة 3 - عبد القادر البصري

2020/10/03 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_القادر_البصري ماتيسرَ من هلوسة …3أيكونُ..ما تصدعَ من الذاكرةِإشارةً لشيخوخةِ فكرةٍ ما ، وهي تنسى أن تنسجَ حكاياتها ، كنخلةٍ ترى موت فسائلها ،فسيلةً فسيلة ..تتلمسُ المخاوفَ التي تهصرُ اشتهاءاتنا ، فوق سرير الأرقِ المرير..أم نراها تمتدُ غباراً.



في حنجرةِ التراتيل ،وصلواتِ الت ......





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