الترويض على الطاعة العمياء في #الاستبداد - عبدالجبار الرفاعي

2020/10/03 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي الترويض على #الطاعة_العمياء في #الاستبداد في التربيةِ يكون الكائنُ البشري فاعلًا، في الترويضِ يكون الكائنُ البشري منفعلًا.



التربيةُ تبتني على مسلّمةٍ ترى كلَّ إنسانٍ نسخةً ذاتَ تميّزٍ وفرادة، تمتلكُ طاقةً جوانيةً ينبغي أن تنبعث، كي تتشكّلَ شخصيتُه المستقلة.



الترويضُ يبتني على مسلّمةٍ ترى الناسَ أشياءَ تأخذ شكلَ القالبِ الذي تنسكب فيه، لذلك ينبغي أن يصير الكلُّ نسخةً واحدةً، متماثلةً ملامحُ ......





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