القبض على ٨٠ شخصا يستقلون دراجات نارية حاولوا الدخول لكربلاء بشكل غير رسمي

2020/10/03 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء…

أفاد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، السبت، بالقبض على ٨٠ شخصا يستقلون ٦٠ دراجة نارية مخالفة يحاولون الدخول الى المحافظة بطريقة غير رسمية.

وقال الشافعي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية تمكنت من القبض على ٨٠ شخصا من أصحاب الدراجات النارية مخالفة لا تحمل ارواق اصولية ومصادرة أكثر من ٦٠ دراجة يستقلونها كانوا يحاولون دخول كربلاء بشكل غير رسمي بعد وصول معلومات أمنية من المحافظات المجاورة”.

واضاف ان “عملية القبض عليهم تأتي ضمن الإجراءات المتبعة في الخطة الامنية لحماية الزائرين وعدم السماح لمجموعات أن تؤثر سلبا على الخطة وتعكير الاجواء الامنة لمراسيم الزيارة الأربعينية التي تسير بشكل منتظم”.



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