حزب الوحدة الديمقراطي: الرئيس مام جلال يتمتع بكاريزما خاصة

2020/10/03 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، فقيد الامة الرئيس مام جلال ودوره في تأسيس اول حزب سياسي كوردي غربي كوردستان.

وقال سكرتير الحزب محي الدين آلي: ان للرئيس مام جلال دور كبير في تأسيس اول حزب سياسي كوردي بغرب كوردستان في الخمسينيات من القرن المنصرم.

واضاف: ان الرئيس مام جلال كان يتمتع بكاريزما خاصة، بعلاقات واسعة مع الشخصيات العربية والعالمية.

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