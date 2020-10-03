2020/10/03 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية ​أنغام​ ، رسالة حب الى نجلها الأكبر ، بمناسبة عيد ميلاده ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.ونشرت أنغام ، صورا تجمعها بنجلها ، وهما يستمتعان بأجازتهما الصيفية على شاطئ البحر ، وعلقت عليها قائلة: “يوم ٣ أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شرفت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها على شاطئ البحر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها على شاطئ البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).