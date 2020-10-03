الاعرجي يوجه بتشكيل لجنة لانجاح خطة إنتاج أعمال درامية تجسد بطولات القوات الأمنية

2020/10/03 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من المستشارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، لإبداء المساعدة وإنجاح خطة إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، لتوثيق مرحلة الحرب مع داعش ولتذكير العراقيين بالانتصارات، من خلال إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية”.

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