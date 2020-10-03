كورونا حول العالم.. أكثر من 34 مليون إصابة ومليون و28 ألف وفاة

2020/10/03 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، 34 مليوناً و621 ألفاً و100 حالة حتى الساعة 07:16 بالتوقيت العالمي المنسق اليوم السبت.

وبحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، توفى مليون و28 ألفاً و649 شخصاً بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

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