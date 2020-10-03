مطار النجف يبدأ باستقبال الزائرين العرب والاجانب

2020/10/03 | 16:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف..

أعلن محافظ النجف لؤي الياسرين السبت، أن مطار المحافظة سيبدأ باستقبال الرحلات الجوية لنقل الزائرين من مختلف الدول، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية والخدمية دخلت ذروتها مع توافد الزائرين بشكل مكثف.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/ إن “مطار النجف الأشرف الدولي سيبدأ باستقبال الرحلات الجوية لنقل الزائرين، فيما دخلت الخطة الامنية ذروتها بعد ان اصبح دخول الزائرين بشكل مكثف حيث تنتشر القطعات الامنية والحشد الشعبي من حدود كربلاء والنجف وبادية السماوة وصولا الى حدود منطقة عرعر الحدودية”.

وأشار الى “وجود تنسيق عالي مع وزارت الداخلية والتجارة والنقل للشروع بعملية تفويج الزائرين العكسي”.

يذكر ان محافظ النجف اعلن يوم امس عن عطلة محلية اعتبارا من غد الأحد لغاية الخميس.



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